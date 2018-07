Mattos confirma fama de ídolo e vira 'prêmio' do Avanti no Palmeiras

O diretor de futebol Alexandre Mattos já se tornou um ídolo no Palmeiras antes mesmo de suas contratações surtirem efeito dentro de campo. Tanto que um sócio do Avanti, programa de sócio-torcedor do clube, teve a oportunidade de fazer duas perguntas ao dirigente em entrevista para a revista oficial do clube e depois rasgou elogios para o dirigente.

"Foi um sonho realizado. Vir ao centro de treinamento e ainda encontrar com o ''mito'' Alexandre Mattos é um privilégio que só quem é Avanti pode ter. Fiquei muito feliz e espero concorrer a mais chances como essa", disse o sócio-torcedor Gean Carlo Tenório, de 19 anos.

Além de falar com Mattos, o torcedor teve o direito de conhecer as dependências do clube. Para ajudar a alavancar o Avanti, várias ações estão sendo feitas e uma delas é sempre levar torcedores para ver pessoalmente a apresentação dos novos reforços na Academia de Futebol.

No último sábado, alguns palmeirenses puderam acompanhar o amistoso contra o Shandong Luneng, da China, no Allianz Parque, próximo do gramado. O Avanti já conta com mais de 77 mil sócios e está próximo de passar o Grêmio, que tem 80.468. Só em janeiro, cerca de 11 mil novos palmeirenses aderiram ao plano.