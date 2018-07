Mattos convence empresário e contrata Cleiton Xavier

O acerto entre Palmeiras e Cleiton Xavier pegou até muita gente dentro do clube de surpresa. A negociação, que até às 15h desta quinta-feira, parecia algo quase impossível, mudou radicalmente após uma ligação de telefone feita por Alexandre Mattos. Mais uma vez, o diretor executivo mostrou agilidade e acertou a contratação de um ídolo de boa parte da torcida palmeirense.

Na quarta-feira, Mattos entrou em contato com o empresário do meia, Márcio Rivellino, para saber os valores de uma possível negociação. O agente respondeu com números que assustaram o palmeirense e, por isso, a negociação não foi adiante. Nesta quinta-feira, por volta das 16h, Rivellino mandou uma mensagem para Mattos avisando que gostaria de conversar com ele.

No papo, realizado por telefone, Mattos disse o quanto estava disposto a pagar pelo jogador e avisou que não poderia aumentar cifra alguma. Rivellino não gostou do que ouviu, já que a diferença de valores era muito grande. Mas o dirigente palmeirense conseguiu convencer o empresário de que ele não conseguiria coisa melhor e a grande vantagem em Cleiton retornar ao Palmeiras seria o fato dele chegar a um clube onde já é ídolo e isso pode ser comprovado pela campanha que os palmeirenses fizeram em mídias sociais.

Convencido, Rivellino conversou com o meia e resolveu aceitar o desafio. Nesta sexta-feira, Cleiton Xavier vai fazer exames médicos e assinar contrato. A tendência é que ele seja apresentado no domingo, antes do clássico contra o Corinthians, no Allianz Parque.