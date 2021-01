Mattos dá adeus ao Atlético-MG e diz que resultados estavam sendo alcançados

Demitido nesta segunda-feira do cargo de diretor de futebol do Atlético Mineiro, Alexandre Mattos se pronunciou sobre a sua saída, anunciada no mesmo dia em que Sérgio Coelho assumiu a presidência do clube. Ele avaliou que o encerramento do seu trabalho se deu em um contexto de reformulação da gestão, mas destacou que os resultados esportivos vinham sendo alcançados. Mattos afirmou, ainda, que só soube nesta segunda-feira, em uma reunião com Coelho, da decisão pela sua saída.

"Mesmo na pandemia conseguimos reformular drasticamente o elenco com saídas e chegadas, criar protocolos e regras, fomos campeões mineiros de 2020 e estamos em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, brigando pelo título. Em pouquíssimo tempo os resultados e objetivos estavam sendo alcançados. Respeito a decisão, desejo aos novos gestores sucesso e saio somente com o sentimento de gratidão por todos", escreveu em mensagem publicada no seu perfil no Instagram.

Leia Também Atlético-MG demite o diretor de futebol Alexandre Mattos

Anunciado pelo então presidente Sérgio Sette Câmara em 12 de março, Mattos chegou ao Atlético-MG em um momento de reformulação do departamento de futebol, com as demissões do técnico Rafael Dudamel, do diretor de futebol, Rui Costa, e do gerente de futebol, Marques. Passou, então, a ser o principal nome do departamento de futebol, trabalhando junto ao técnico Jorge Sampaoli.

Mattos fez um agradecimento especial a Sette Câmara. Mas também citou os investidores Rafael e Rubens Menin e Renato Salvador. Além disso, se dirigiu diretamente ao torcedor atleticano na mensagem de despedida.

"Obrigado Rafael e Rubens Menin, Renato Salvador e em especial ao presidente Sérgio Sette Camara, que me deu a oportunidade de trabalhar em mais um grande clube do futebol brasileiro. Por fim, me direcionar ao torcedor atleticano e dizer a ele que sempre fiz o meu melhor e o quanto foi honroso esses 10 meses de convivência. Meus sinceros sentimentos de gratidão a todos vocês! Muito obrigado e feliz ano novo", concluiu.