Mattos defende Borja no Palmeiras: 'Vários jogadores pediram a contratação dele'

Na longa entrevista coletiva de mais de uma hora nesta sexta-feira, o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, dedicou alguns minutos para falar do jogador que lhe rendeu aplausos na hora da contratação, mas gera questionamentos hoje em dia. O dirigente defendeu o colombiano Miguel Borja e prometeu que em breve o atacante vai render o esperado.

Contratado por R$ 33 milhões, o ex-Atlético Nacional tem 25 jogos e sete gols com a camisa do Palmeiras. "Ele era unanimidade por parte da imprensa, torcida e jogadores. Tenho 12 anos no futebol e pela primeira vez teve uns quatro, cinco jogadores que me pediram para contratar. Temos que dar tempo a tempo", disse.

Borja atualmente é reserva no time do técnico Cuca, ao ter perdido preferência para Willian. O ex-Cruzeiro é o artilheiro do time no ano, com 12 gols. "O Cuca está começando a entender a maneira de como usar o Borja. Mas está fazendo isso nos jogos, porque não dá tempo para treinar. O Borja não tem a mesma característica do Gabriel Jesus", explicou.

Mattos pediu paciência com o colombiano e exemplificou o apelo com a história de um jogador do Corinthians. O dirigente relembrou que na época em trabalhou no América-MG, trouxe o meia Rodriguinho do ABC-RN. "Ele demorou para se firmar no Corinthians. Hoje em dia está na seleção brasileira. Para uns esse processo é mais fácil porque o estimo do time ajuda", disse.