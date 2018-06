Mattos descarta vinda de Geromel, mas admite contato pelo zagueiro Gil

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, negou nesta quinta-feira existir negociações do clube tanto para saídas como para chegadas de jogadores. Após a vitória do time por 3 a 1 sobre o Santo André, pelo Campeonato Paulista, o dirigente disse na zona mista do estádio que a única proposta recebida por um atleta alviverde foi do futebol chinês pelo atacante Dudu, investida que foi recusada.

"Não estamos contratando nenhum jogador neste momento, nem o Ricardo Goulart. Falei com ele por telefone no fim do ano passado, ele é meu amigo, assim como o empresário dele também", afirmou o dirigente. Mattos admitiu ter interesse na contratação do jogador ex-Cruzeiro, mas disse ser difícil apostar que Goulart conseguirá a liberação de contrato com o Guangzhou Evergrande, da China.

Mattos descartou a possibilidade de contratar o zagueiro Geromel, do Grêmio. "O Palmeiras não fez e nem fará nenhuma proposta pelo Geromel. Já sabemos que o Grêmio não vai negociar. O Palmeiras não foi para Porto Alegre, não conversou com o empresário do Geromel. O Palmeiras não vai entrar em bola dividida", afirmou. O diretor contou ter sondado a possibilidade de trazer o zagueiro Gil, do Shandong Luneng, da China, possibilidade que foi vetada pelo empresário do defensor.

O dirigente afirmou que o elenco não recebeu propostas por outros jogadores, exceto da China por Dudu, porém abriu a chance de algumas novidades chegarem. "O Palmeiras está muito feliz com o que tem, mas está aberto a possibilidades", afirmou. Nos bastidores o clube trabalha para negociar com o Fluminense a ida de alguns atletas, para compensar o imbróglio criado com a contratação de Gustavo Scarpa.