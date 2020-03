Mattos diz já manter contato próximo a Sampaoli no Atlético-MG

Contratados para dar novo fôlego ao Atlético Mineiro, o técnico Jorge Sampaoli e o diretor de futebol Alexandre Mattos chegaram ao clube justamente em momento de quarentena e isolamento social, em razão da pandemia do novo coronavírus. Mas nada isso está atrapalhando o início do trabalho entre os dois. "Hoje acordei com ele me ligando", disse Mattos.

"Tenho contatos diários com o Sampaoli, hoje acordei com ele me ligando. Ele é uma pessoa que se envolve muito, muito intenso, e é assim fora de campo também", disse o diretor de futebol atleticano, nesta terça-feira, em uma Live do canal do Atlético-MG no YouTube.

Mattos afirmou que está se inteirando sobre o clube a cada dia e disse já estar trabalhando em possíveis negociações. Sem antecipar qualquer informação, claro. "Isso aí depende do presidente. Se ele liberar, a gente vai atrás. A gente já tem uma ideia clara daquilo que o Sampaoli gosta de jogo, de característica, de ideia, de filosofia, de metodologia de trabalho. Temos que buscar no mercado atletas que se encaixem nesse perfil."

Na segunda, o presidente Sergio Sette Câmara afirmara que não pretendia fazer contratações nesta pausa do futebol brasileiro porque engordaria a folha de pagamentos num momento em que o clube não está arrecadando adequadamente, em função da paralisação dos campeonatos.

Enquanto as negociações estão pausadas, Mattos reforça a aproximação com Sampaoli. "Está sendo um primeiro contato excelente. Estou com uma empatia muito boa com ele, estamos criando um relacionamento. Está sendo muito legal! Particularmente, para mim, está sendo um aprendizado. Ele é um treinador de nível de Copa do Mundo, está entre os melhores do país e do mundo. Tem tudo para dar certo", afirmou o novo diretor de futebol do Atlético.