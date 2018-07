Palmeiras vai tentar segurar Prass e Rafael Marques, diz Mattos

Curtindo a boa fase no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras começa a se mexer nos bastidores para conseguir manter a base da equipe para a próxima temporada. No total, o clube tem dez jogadores com contrato até o fim do ano, entre eles, o goleiro Fernando Prass e o atacante Rafael Marques. O diretor de futebol, Alexandre Mattos, disse que o objetivo é tentar segurar a dupla, mas não tem pressa para um acerto.

“Estamos conversando com os representantes dele (Prass). É um atleta que acima de tudo é um grande homem e um profissional exemplar em toda sua carreira. Estamos no meio de uma competição e a gente está se ajustando. Mas é um atleta que nós já temos algumas reuniões para conversar e farei tudo o possível para sua manutenção”, disse o dirigente, em entrevista à TV Globo.

Prass é dono de seus direitos econômicos, o que pode facilitar a negociação. Entretanto, como faltam menos de seis meses para o término de seu contrato, ele já pode assinar com qualquer outra agremiação, mas já disse em algumas entrevistas que o objetivo é permanecer no clube. Como seu contrato é antigo, ele é um dos poucos atletas do elenco que não recebe por produtividade.

Quanto a Rafael Marques, ele chegou por empréstimo do Henan Jianye, da China, e para ficar com ele em definitivo, o Palmeiras terá que pagar 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 4,7 milhões). O dirigente palmeirense assegura que também tentará segurar o vice-artilheiro da equipe na temporada, com 11 gols, e aproveitou para agradecer ao técnico Oswaldo de Oliveira por sua indicação.

“O Rafael está emprestado, tem contrato com os chineses, mas demonstra claramente que quer permanecer aqui e isso facilita a nossa negociação. É outro que nós temos um tempo adequado para conversar. O Rafael sabe o esforço que o Palmeiras fez para trazê-lo. E temos que dar os méritos ao nosso ex-treinador, o Oswaldo, que insistiu bastante em sua contratação. Mas o Rafael mostrou também que não joga só com o Oswaldo. É outro que o Palmeiras vai fazer o esforço necessário para a manutenção”, explicou o dirigente.

Os outros atletas que tem vínculo até dezembro são: Victor Ramos, Vitor Hugo, Aranha, João Paulo, Jackson, Andrei, Zé Roberto e Kelvin.