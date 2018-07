Mattos e Nobre têm opiniões distintas sobre Valdivia no Palmeiras

Após quatro meses, Valdivia volta a ser titular do Palmeiras e é a principal novidade do desfigurado time que enfrenta o Ituano nesta quarta-feira, no Novelli Júnior, às 22h, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Enquanto tenta ajudar o time dentro de campo, o chileno entra em uma nova fase também nas negociações para renovar contrato.

Seu pai e agente, Luís Valdivia, chegou nesta terça-feira em São Paulo para retomar as negociações. A ideia é só retornar ao Chile quando a situação estiver mais definida. O clube já formalizou uma proposta e o empresário ainda vai conversar com Valdivia para saber o que ele pensa sobre os valores. O certo é que o presidente Paulo Nobre e o diretor de futebol, Alexandre Mattos, têm pensamentos distintos.

Nobre é fã do jogador e quer que ele renove contrato, claro, dentro de uma realidade financeira. Já Mattos entende que o ciclo do chileno acabou. As declarações recentes do meia também não agradaram a diretoria e hoje, as opiniões sobre o futuro do atleta estão bem divididas até mesmo dentro do clube.

Valdivia tem contrato até o dia 17 de agosto e admite a possibilidade de atuar em outro clube no Brasil, embora tenha dito anteriormente que jamais atuaria em qualquer outra equipe do país. O jogador recentemente foi oferecido ao Boca Juniors e o Colo Colo também está de olho nele.