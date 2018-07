Mattos diz que defende o Palmeiras contra os árbitros sem se expor

A maior parte da torcida do Palmeiras tem reclamado bastante da arbitragem em jogos do Campeonato Brasileiro e a diretoria garante que está lutando pelos direitos do clube nos bastidores, sem fazer alarde, como outros clubes estão fazendo. O diretor de futebol, Alexandre Mattos, assegura que, quando o Alviverde se sente prejudicado, faz a reclamação oficial, sem precisar dar entrevistas protestando, já que não compactua com tal atitude.

"Arbitragem é um assunto chato. A gente tem que cobrar que seja sempre da melhor maneira possível e isenta. Polêmica sempre vai ter, mas não vamos pegar o microfone e sair falando", explicou o dirigente, que emendou. "Sempre que nos sentirmos prejudicados, mandamos um ofício para a Federação Paulista e CBF com a reclamação. É assim que tem que ser".

Mattos garante que mesmo quando o time vence, mas deixa o gramado se sentindo prejudicado, não deixa com que o resultado mude a postura. "Quando ganhamos do Avaí, teve um gol do Kelvin que a bola entrou uns cinco metros e o Palmeiras reclamou, mas sem pegar o microfone e sair dando porrada em todo mundo", disse o dirigente, fazendo críticas as diretorias de Atlético-MG, Atlético-PR, entre outros clubes, que recentemente criticaram a arbitragem.

O Palmeiras chegou a divulgar em seu site oficial uma nota onde defendia os árbitros e a credibilidade do Brasileiro, entretanto, admitia que também se sentia prejudicado, embora não fizesse críticas públicas. Na partida contra o Atlético-MG, por exemplo, muitos palmeirenses reclamaram do pênalti marcado a favor do time mineiro. Mattos nega problema neste jogo. "Achei que foi uma arbitragem correta", disse.

Um fato curioso é que o Palmeiras é o único clube na Série A do Brasileiro que não teve nenhum pênalti marcado a seu favor durante toda a competição. E nesta quarta-feira, volta a campo para encarar o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O árbitro da partida será Anderson Daronco, que apitou duas goleadas do Alviverde na temporada. Vitórias por 4 a 1 sobre o Vasco, no Rio de Janeiro e 4 a 0 no São Paulo, no Allianz Parque.