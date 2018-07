Alexandre Mattos viaja para 'garantir' Lucas Barrios no Palmeiras

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, viajou nesta segunda-feira para a Argentina com o objetivo de agilizar a contratação do atacante Lucas Barrios, que também estava nos planos do Cruzeiro, mas o clube mineiro desistiu do jogador.

O Cruzeiro chegou a acertar com o Spartak Moscou, clube detentor dos direitos do atleta, mas ao tentar acertar o salário com o atacante, ouviu de seus representantes que sua prioridade seria fechar com o Palmeiras. Com receio de perder o jogador para o rival mineiro ou algum clube do exterior, Mattos viajou para a Argentina com o objetivo de conversar com Lúcio Bernasconi, sogro e agente do jogador.

A ideia da diretoria palmeirense é deixar tudo encaminhado para que Barrios se apresente após a disputa da Copa América. Ele está com a seleção paraguaia que disputa a competição continental. O temor no Alviverde é que o jogador de 30 anos consiga ter destaque e acabe atraindo a atenção de algum clube da Europa. O Spartak está disposto a negociá-lo para tentar recuperar parte do dinheiro investido.

Barrios apareceu no Colo Colo, do Chile, onde marcou 37 gols em 38 jogos e acabou despertando o interesse do Borussia Dortmund. No clube alemão também teve destaque, marcando 44 gols nas duas primeiras temporadas, mas depois caiu de rendimento. Passou por Guangzhou Evergrande e Spartak e não convenceu. Ele estava por empréstimo no Montpellier, da França, onde fez 11 gols.