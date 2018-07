Mau tempo atrasa voo do Olimpia para Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - A delegação do Olimpia chegará com pelo menos uma hora de atraso em Belo Horizonte, nesta segunda-feira, às vésperas do segundo jogo da final da Copa Libertadores. O atraso se deve ao mau tempo, que atrapalhou a saída do voo do clube paraguaio no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi.

Inicialmente, o voo deveria deixar Assunção às 13h50 (12h50 no horário de Brasília). Contudo, o mau tempo adiou o voo e deve fazer com que a delegação só desembarque na capital mineira no fim da tarde desta segunda.

Antes de embarcar, os jogadores receberam o apoio de centenas de torcedores, que chegaram a causar pequeno tumulto no aeroporto. A polícia local controlou rapidamente a torcida. Nenhum incidente foi registrado, segundo as autoridades.

No Brasil, o Olimpia treinará no CT do Cruzeiro, arquirrival do Atlético, nesta terça-feira, véspera da decisão. A final está marcada para as 21h50 desta quarta, no Mineirão. O time paraguaio entrará em campo com boa vantagem por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0. Para reverter o resultado e levar o título, o Atlético precisará vencer por três gols de diferença.