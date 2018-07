Mau tempo volta a adiar Irlanda do Norte x Rússia

A partida estava marcada inicialmente para sexta-feira. No entanto, as duas seleções concordaram em adiar o jogo para este sábado porque o gramado do Estádio Windsor Park estava coberto de neve. Como as condições climáticas não melhoraram, o duelo voltou a ser adiado nesta manhã.

A Fifa ainda não confirmou a nova data da partida. Mas é praticamente garantido que não deverá haver jogo neste fim de semana porque a Rússia tem amistoso com o Brasil marcado para a segunda-feira, em Londres, no Stamford Bridge, estádio do Chelsea.

A partida entre Irlanda do Norte e Rússia seria acompanhada de perto pelo coordenador técnico do Brasil, Carlos Alberto Parreira, e pelo analista de desempenho, Thiago Larghi. Eles viajaram para Belfast na sexta-feira com o objetivo de assistir à partida in loco. De lá, devem seguir direto para Londres ainda neste sábado.