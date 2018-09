Maurício Barbieri promete buscar soluções para Flamengo melhorar seu rendimento

Como já era esperado, o técnico Maurício Barbieri demonstrou insatisfação com o desempenho do Flamengo na derrota por 1 a 0 para o Ceará, no Maracanã, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador classificou a derrota como "inadmissível", reiterando o discurso de alguns jogadores.

"Foi uma derrota dura, difícil e inadmissível. Em casa, não fomos capazes de fazer valer nossa força. Temos que pensar no Internacional e buscar soluções", afirmou Barbieri, já projetando a próxima partida pelo Brasileirão. "Foi um dia ruim, um cenário ruim. Finalizamos, mas não fomos eficientes. Não conseguimos o gol e demos espaços para o adversário. Temos que buscar soluções, porque nem sempre vamos poder contar com todos os jogadores", continuou.

O técnico ainda falou sobre a possibilidade de ser demitido caso os resultados positivos continuem não aparecendo, mas afirmou que não se preocupa com a sua situação, e sim com a do clube. "O meu temor é não conseguir fazer o trabalho da maneira que eu quero. Não penso no Maurício nesse momento. Quero que a equipe encontre soluções, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para o Flamengo encontrar soluções", concluiu.

Com a derrota, o time carioca segue com 41 pontos, na terceira colocação no Brasileirão. Para deixar a situação ainda mais complicada, o próximo adversário é o Internacional, o vice-líder. O confronto direto na parte de cima da tabela será realizado na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre.