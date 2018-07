Pouco depois do capitão Alessandro erguer o troféu no Japão, Mauricio de Sousa divulgou um desenho com o seu personagem, Cascão, esse sim corintiano, com uma roupa de astronauta, cravando uma bandeira do Corinthians no planeta terra.

"O Mundo é preto e branco! Parabéns, Corinthians! Bicampeão mundial", escreveu o cartunista.