Maurício festeja vaga do Cruzeiro: 'É o momento mais marcante da minha carreira'

O meio-campista Maurício viveu segundos de desespero, apreensão e alegria. Ele foi o cobrador do sexto e último pênalti do Cruzeiro, na noite desta quarta-feira, no Estádio do Melão, em Varginha, durante a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. Maurício bateu no meio do gol e a bola passou por baixo de Renan Rocha que quase pegou para o Boa Esporte. A bola rodopiou e devagar ultrapassou a linha de gol.

"A caminhada até o pênalti é muito difícil. Eu ia bater o quinto, mas mandaram eu bater o sexto, e acabou sendo o da classificação. É o momento mais marcante da minha carreira", disse o jogador celeste após a vitória por 5 a 4 nos pênaltis.

No tempo normal, Boa Esporte e Cruzeiro empataram por 1 a 1. O clube de Belo Horizonte faturou R$ 1,5 milhão pela vaga e, agora, enfrentará o CRB na terceira fase. "Foi sofrido, mas conseguimos. Sabia que ia dar certo. Eu tenho fé e quem tem fé sempre alcança", disse Maurício.

O goleiro Fábio defendeu a cobrança de Yuri, enquanto Ferreira isolou para o Boa Esporte. Marco Antônio errou para o Cruzeiro. O volante Machado valorizou a classificação no sufoco. "Estávamos confiantes na classificação. Foi difícil, suado, foi a cara do Cruzeiro. Esse clube tem muitas glórias na competição e estamos defendendo isso. Graças a Deus conseguimos a classificação."