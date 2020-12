Mauricio Galiotte, presidente do Palmeiras, testa positivo para a covid-19

O surto de casos de covid-19 no Palmeiras continua infectando atletas e membros da comissão técnica e diretoria. Desta vez, o presidente Maurício Galiotte testou positivo para a doença. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela assessoria de imprensa do clube através das redes sociais e do site oficial.

"O presidente Mauricio Galiotte recebeu nesta terça-feira (01) o resultado positivo para COVID-19, em exame realizado na segunda-feira (30). O dirigente, que faz exames regularmente, está isolado em casa e sob acompanhamento médico", informou o clube.

Leia Também Raphael Veiga e Willian se recuperam da covid-19 e voltam aos treinos no Palmeiras

Galiotte, que não apresenta sintomas da doença, é o segundo membro da diretoria a testar positivo para o novo coronavírus. O primeiro caso ocorreu com Edu Dracena, ex-zagueiro e atualmente no cargo de assessor técnico do clube.

Em relação aos atletas, o técnico português Abel Ferreira tem importantes retornos para o compromisso diante do Delfín, do Equador, nesta quarta-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, uma vez que o atacante Willian, o meia Raphael Veiga e o goleiro Jailson retornaram após se recuperarem da doença.

O clube chegou a ter 17 jogadores infectados pela covid-19. Atualmente, apenas o lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Renan, últimos diagnosticados, cumprem isolamento. Todo o elenco passou por exames na última segunda-feira.