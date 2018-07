Maurício Galiotte toma posse e assume a presidência do Palmeiras

O presidente Maurício Galiotte iniciou oficialmente sua gestão à frente do Palmeiras na noite desta quinta-feira. A cerimônia de posse contou com a presença de Paulo Nobre, dos vice-presidentes, de membros do Conselho de Orientação e Fiscalização e do Conselho Deliberativo, além de diretores e familiares de Galiotte.

"Sinto um misto de satisfação e orgulho. Um descendente de italianos ser, neste momento, um representante de nosso clube, o maior do Brasil. Minha meta é entregar um Palmeiras melhor, sempre disputando títulos, com responsabilidade administrativa e financeira. Zelarei pelos interesses do Palmeiras com a mesma responsabilidade que zelo por minha família", afirmou o presidente eleito em assembleia geral no último dia 26.

A eleição do candidato único à presidência foi confirmada após a chapa de Maurício Galiotte receber 1.639 votos, superando os 50% requeridos para a posse. Simbolicamente, Paulo Nobre entregou a caneta da presidência a Galiotte e agradeceu pelo apoio ao longo dos quatro anos de gestão. No período, o Palmeiras sagrou-se campeão da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016.

"Sou um felizardo por ter realizado um sonho de criança e por termos plantado algumas sementes positivas, que já deram frutos. Conquistamos um sucesso esportivo, que consolida uma administração de sucesso. A caneta da presidência é um símbolo da responsabilidade que o cargo exige", disse Nobre.