Maurício Ramos cobra 'pegada' no Palmeiras contra o Flamengo

SÃO PAULO - O zagueiro Maurício Ramos quer ver o Palmeiras mantendo a mesma "pegada" em casa na partida contra o vice-líder Flamengo, na próxima quarta-feira, no Pacaembu. Para o defensor, o jogo é decisivo para aproximar o time da ponta da tabela.

"Neste ano, nossa campanha dentro de casa está excelente. Independentemente do adversário, nosso time tem adotado a mesma postura, com marcação forte e agressividade no ataque. Mesmo sabendo das qualidades ofensivas do Flamengo, temos de manter a mesma pegada e contar novamente com o apoio da torcida", cobra o zagueiro. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento como mandante no campeonato.

"Uma vitória nos colocaria na frente do Flamengo e deixaria o Palmeiras numa condição muito boa nesse início de competição", diz Maurício Ramos, motivado também para acabar com a invencibilidade do Flamengo neste Brasileirão. "O Flamengo está invicto no Brasileiro e isso é uma motivação a mais para a nossa equipe, com certeza".

A partida de quarta marcará o reencontro de Maurício Ramos com Vanderlei Luxemburgo, técnico que o levou para o time titular do Palmeiras. "Devo muito a ele a minha vinda para o Palmeiras. Vou dar um abraço nele antes do jogo, mas quando a bola começar a rolar, vou dar a vida pelo Palmeiras, claro", avisa.