Maurício Ramos deve trocar Palmeiras por time árabe

SÃO PAULO - O Palmeiras pode anunciar nos próximos dias a venda de Maurício Ramos para o Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. A proposta já está nas mãos do clube e o zagueiro avisou que gostaria de ir embora, para poder fazer sua independência financeira.

A diretoria alviverde não deve dificultar a transferência, já que tem substitutos dentro do elenco - casos de André Luiz, Vilson e Tiago Alves - e sabe que dificilmente conseguirá fazer um grande negócio com o jogador. Se continuar no clube, por sinal, ele deverá figurar como reserva no segundo semestre.

Maurício Ramos é um dos atletas com mais tempo de casa. Desde 2009 ele defende a camisa do Palmeiras e é considerado pelo técnico Gilson Kleina como um dos líderes do elenco. O zagueiro é um pedido do técnico brasileiro Paulo Bonamigo, que assumiu recentemente a equipe árabe.

Com 193 jogos disputados com a camisa do Palmeiras, Maurício Ramos, de 28 anos, tem oito gols marcados pelo clube e foi campeão da Copa do Brasil em 2012.