Maurício Ramos diz que Palmeiras superará decepções

"Foi um ano cheio de decepções, que precisamos esquecer. Mesmo com a vinda do Felipão, do Kleber e do Valdivia, não conseguimos dar alegrias para a nossa torcida. Mas agora já passou. Temos que entrar em 2011 com muita força, melhorar o grupo e projetar um novo ano maravilhoso. A gente sabe da carência de títulos do torcedor e vamos brigar muito por isso", afirmou.

Maurício Ramos reconheceu que o grupo palmeirense acalentava o sonho de disputar a Libertadores no primeiro semestre de 2011, o que não foi conseguido. Mas garantiu que a equipe vai lutar pelas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, tratando de valorizar os dois torneios.

"O foco é entrar com tudo, desde as primeiras rodadas do Paulistão e da Copa do Brasil. Quem chegar e quem continuar no elenco precisa saber que será preciso dar o máximo, dar um algo a mais. Já sofri dois anos, desde que cheguei aqui, e sempre fiquei no quase. Foram decepções amargas, mas quero mudar essa história e desejo que 2011 seja realmente diferente", disse.