Maurício Ramos pede apoio da torcida no 'jogo do ano' Depois da torcida do Palmeiras esgotar os ingressos para a semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Goiás, o zagueiro Maurício Ramos pediu o apoio do torcedor do início ao fim do confronto de quarta-feira. O time paulista venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e precisa apenas de um empate, no Pacaembu, para se garantir na decisão.