Maurício Ramos prevê Palmeiras melhor em 2011

A decepcionante derrota para o Goiás, na última quarta-feira, que culminou na eliminação da Sul-Americana, abalou os jogadores do Palmeiras. Sem ambições neste final de temporada, eles pediram desculpas à torcida e já projetam um ano melhor em 2011.

"Não é fácil terminar o ano sem um título para uma torcida que tanto nos apoiou e vibrou ao longo do ano. Mas, esse é o momento de termos tranquilidade, pois no próximo ano usaremos a experiência e a nossa força, com um time competitivo, para dar alegrias ao nosso torcedor", declarou o zagueiro Maurício Ramos.

De acordo com o jogador, contar com um técnico experiente, como Luiz Felipe Scolari, pode ajudar na reconstrução da equipe. "Não tenho dúvidas de que o Felipão utilizará toda a sua experiência e conhecimento para montar um grupo forte no próximo ano. Ele sabe como vencer, não precisa provar mais nada e nos transmite essa ideia, de que somos vencedores e em breve faremos com que o Palmeiras volte a comemorar títulos", afirmou.

Sem conseguir a vaga para a Libertadores, o time paulista terá que disputar a Copa do Brasil na próxima temporada, além do Brasileiro, do Paulista e novamente a Sul-Americana. No entanto, a equipe ainda tem mais duas partidas em 2010: no domingo, contra o Fluminense, e no dia 5 de dezembro, diante do Cruzeiro.