Maurício Ramos promete palmeirenses 'suando sangue' para evitar queda

SÃO PAULO - Pressionados pela torcida, que não aceita a possibilidade de rebaixamento, os jogadores do Palmeiras parecem querer mostrar que, antes de qualquer ameaça dos torcedores, eles mesmo darão o máximo de si para manter o clube na primeira divisão. Um dia depois de Bruno dizer que colocaria a cara na frente da bola e "quebraria todos os dentes" para evitar um gol, nesta quarta-feira foi a vez de o zagueiro Maurício Ramos falar em "suar sangue".

"Não posso desacreditar no meu grupo. Quem está aqui é vitorioso já por estar aqui e sabe da responsabilidade que é defender o Palmeiras. Quem entrar vai dar seu melhor, vai suar sangue para vencermos", garantiu o defensor.

Maurício Ramos volta ao time nesta quarta-feira, diante do Bahia, em Salvador, depois de cumprir suspensão na derrota diante do Náutico. Com a sua experiência, pretende ajudar a passar tranquilidade para os garotos, necessários num momento em que Gilson Kleina tem oito desfalques certos.

"Nós, que somos mais velhos, já aprendemos muito na vida. Hoje estou mais maduro, aprendi muita coisa no futebol e dentro deste clube que eu amo tanto. Temos de passar confiança para a molecada, para eles jogarem leves, com alegria. Agora é ter cabeça fria, tranquilidade e foco, pois será o jogo das nossas vidas", comentou Maurício Ramos.

O Palmeiras tem 26 pontos na classificação do Brasileiro e o primeiro time fora da zona de rebaixamento é exatamente o Bahia, com nove pontos a mais. Uma derrota deixaria a equipe alviverde ainda mais perto da Série B.