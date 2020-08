Maurício revela segredo do Cruzeiro: 'Lidamos bem com a pressão'

O Cruzeiro emplacou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro da Série B ao superar o Figueirense, por 1 a 0, neste domingo, no estádio Orlando Scarpelli. Autor do único gol da partida, o meia Maurício ressaltou a importância do resultado, principalmente por conta da punição sofrida pelo clube.

"A gente sabe da importância de cada jogo, ainda mais nós que sofremos com essa punição da Fifa. Estamos correndo atrás do prejuízo, mas lidando bem com a pressão. Nos fechamos no segundo tempo e conseguimos segurar o resultado", comemorou.

Leia Também Marrony comemora gols e destaca atuação coletiva em vitória do Atlético-MG

O Cruzeiro iniciou a competição com seis pontos negativos, pois foi punido pela Fifa por conta de dívidas relativo ao empréstimo do volante Denilson, que esteve mo clube em 2016. Com isso, esta vitória garante ao clube mineiro seus três primeiros pontos.

O jovem de 19 anos ainda vibrou com a sequência no Cruzeiro. Maurício chegou ao clube nas categorias de base e subiu ao profissional na temporada passada. Com a reformulação no elenco após o rebaixamento, ele ganhou mais chances neste ano e já soma 17 jogos e cinco gols. "É uma felicidade muito grande poder ter essa sequência e ajudar a equipe com gols. Eu subi ano passado e, depois de tanta dificuldade, estou colhendo coisas boas. Fico muito agradecido ao Cruzeiro por me dar essa oportunidade", afirmou.

O experiente goleiro Fábio também elogiou a postura do time, salientou que o grupo está pensando em um jogo de cada vez e elogiou o trabalho feito durante a semana. "Cada jogo é uma decisão e lutamos até o fim, não só nesse jogo, como nos outros também. Estamos focando jogo a jogo e em suas dificuldades, foi assim desde a primeira partida. Trabalhamos duro durante a semana estudando muito o adversário e o dever foi mais uma vez cumprido", comemorou.

Na quarta rodada da Série B, o Cruzeiro vai enfrentar a Chapecoense, quinta-feira, no Mineirão, às 21 horas.