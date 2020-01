Maurício Souza aprova atuação do Flamengo, mas lamenta chances perdidas

Responsável por comandar os garotos do Flamengo neste início de Taça Guanabara - o grupo principal só se reapresenta dia 27 -, o técnico Maurício Souza gostou do que viu apesar do empate sem gols diante do Macaé, neste sábado, no Maracanã, pela primeira rodada.

"Tivemos o controle total da partida. Foram 19 chutes, sendo 11 de dentro da área. Mas passei para os jogadores que isso só não adianta. Precisamos fazer os gols", afirmou o treinador.

Os mais de 27 mil torcedores que estiveram presentes no Maracanã pegaram no pé de alguns jogadores. O principal deles foi o atacante Lucas Silva, que entrou em alguns jogos do Campeonato Brasileiro no ano passado, mas perdeu várias chances neste sábado.

"Apesar de ser novo, é um jogador com casca, que está acostumado com pressão. Ele sabe que perdeu gols que não costuma perder", disse Maurício Souza.

O Flamengo não tem tempo para lamentar o tropeço, pois na próxima quarta-feira faz o clássico contra o Vasco, às 21 horas, no Maracanã.