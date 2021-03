Maurício Souza faz balanço positivo e passa bastão para Ceni: 'Saio satisfeito'

O time B do Flamengo encerrou sua participação neste início de Campeonato Carioca com a liderança e deixou o técnico Maurício Souza satisfeito. O auxiliar avaliou que o período em que comandou a equipe foi positivo e se mostrou contente com o desempenho dos jogadores mesmo após o empate diante do Boavista por 1 a 1, em Bacaxá, pela sexta rodada.

A partir do próximo jogo, contra o Bangu, o Flamengo volta a atuar com todos os seus titulares e Rogério Ceni reassume o comando da equipe. Antes de passar o bastão, Maurício Souza afirmou que deixa o posto feliz e satisfeito com o que entregaram os atletas da equipe alternativa.

Leia Também Flamengo empata com o Boavista e Ceni assume com o time na liderança do Carioca

"Experiência positiva. Demonstramos superioridade contra todos os adversários. Avaliamos todos os números, não só resultado. O que apresentados nestes jogos foi superioridade em relação aos resultados. Saio muito satisfeito", analisou o auxiliar, que voltará a treinar o time sub-20.

"Sou treinador do sub-20 do Flamengo. Fizemos alguns planos de fazermos alguns treinos juntos do sub-20 com o profissional, pelo fato de o elenco estar reduzido. Mas sigo no sub-20", disse.

Durante os cerca de 30 dias em que esteve à frente do time alternativo rubro-negro, que iniciou o Carioca com jovens e apenas o atacante Michael do elenco principal, e depois foi reforçado com atletas importantes, como Hugo Souza, Vitinho e Pedro, o auxiliar observou que o que mais o orgulhou foi a atuação dos garotos oriundos das categorias de base.

"Eu sou extremamente orgulhoso da base do Flamengo. Vemos em campo homens. Hugo, Matheuzinho, Rodrigo Muniz, João Gomes, alguns que não entraram. São todos jogadores que honram a base do Flamengo. Foi muito bom esse contato. Eles deram um passo muito largo para conquistarem o que querem. Estou muito orgulhoso do que eles apresentaram", ressaltou.

Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o Bangu, time que está brigando para escapar da zona de rebaixamento. O duelo será na quarta-feira, às 21 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A equipe rubro-negra lidera o torneio com 13 pontos, empatada com o Madureira na pontuação, mas à frente por levar vantagem nos gols marcados.