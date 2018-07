Maurico Pinilla troca de time na Itália e jogará no Genoa

O atacante Mauricio Pinilla trocou de clube no futebol italiano. Nesta quinta-feira, o Genoa anunciou a chegada do jogador chileno, que estava no Cagliari. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados pelo Genoa, que venceu a concorrência dos ingleses West Ham e Leeds para contratá-lo.

Piniila defendeu o Cagliari nas duas últimas temporadas e meia. Nesta quinta-feira, ele trocou oficialmente de time ao ser aprovado nos exames médicos durante a manhã. Em seguida, no período da tarde, o chileno participou do seu primeiro treinamento ao lado dos seus novos companheiros.

O novo reforço do Genoa, de 30 anos, participou das quatro partidas da seleção chilena na Copa do Mundo e errou a sua cobrança na disputa de pênaltis contra a seleção brasileira nas oitavas de final. Antes, no final da prorrogação, desperdiçou uma chance de definir o duelo ao acertar o travessão da meta defendida pelo goleiro brasileiro Julio Cesar. O jogador até tatuou o lance após o Mundial.