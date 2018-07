Mauro Cezar Pereira estreia coluna no Estado na 2ª

O Estado terá a partir desta segunda-feira mais dois colunistas, que tratarão de temas quentes do futebol. Mauro Cezar Pereira, comentarista da ESPN Brasil, e Robson Morelli, editor de Esporte do Estado, vão se revezar às segundas-feiras. A coluna começa juntamente com uma das disputas mais importantes do País, o Campeonato Brasileiro.

“Será um desafio levar aos leitores do jornal análises que provoquem reflexões sobre o futebol e tudo aquilo que envolve o esporte, com a preocupação de dar um passo adiante, informando, comentando e procurando projetar tendências e caminhos”</IP>, diz Mauro Cezar.

Mauro é jornalista desde 1983, trabalhou na Rádio Tupi, Sistema Globo de Rádio e Rádio Manchete, no Rio, onde foi repórter de O Globo, editor do Jornal dos Sports e repórter de O Dia e Jornal do Brasil. Radicado em São Paulo desde 1993, foi editor de Placar, Revista do Futebol e publicações como Forbes Brasil e Valor Econômico. Na internet, foi editor-chefe do portal Ajato e editor da TV Terra. Comentou futebol na Rádio CBN entre 2001 e 2002 e, desde 2004, é comentarista dos canais ESPN Brasil. Trabalhou nas Copas de 1990, 1994, 2002, 2006, 2010 e 2014 e nas finais de Liga dos Campeões de 2011/12/13/15.