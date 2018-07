Mauro Silva elogia volantes do Brasil, mas evita comparar com 94

A dupla de volantes formada por Fernandinho e Elias sabe marcar, protegendo os zagueiros, mas também tem qualidade para chegar ao gol adversário. A avaliação foi feita pelo ex-jogador Mauro Silva, que ocupa pela segunda vez o posto de auxiliar pontual da comissão técnica da seleção brasileira.

"Fernandinho e Elias são muito versáteis. São jogadores que têm chegada. Fernandinho já foi segundo volante também. Fazem o trabalho defensivo e chegam bem. Uma dupla interessante, me agrada muito", afirmou Mauro Silva, em entrevista coletiva, em Santiago.

Por outro lado, Mauro Silva evitou fazer comparações com a seleção do qual fez parte em 1994, quando a seleção brasileira conquistou a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Mauro Silva foi o "xerife" da equipe ao lado de Dunga, hoje treinador da seleção. "As comparações não me agradam", desconversou o auxiliar pontual.

Na função de observador pontual, Mauro Silva atua como um auxiliar técnico informal. Ele observa o desempenho da equipe nos jogos, participa dos treinamentos e também analisa o comportamento dos atletas. As informações são transmitidas para o treinador. Mauro não quis comentar publicamente a postura de Neymar na partida contra a Colômbia na qual o jogador acertou uma bolada em Armero, tentou dar uma cabeçada em Bacca e teria xingado o árbitro Enrique Osses no túnel que dá acesso aos vestiários.

O Brasil enfrenta neste sábado o Paraguai pelas quartas de final da Copa América, às 18h30, em Concepción, no Chile. Elias e Fernandinho serão os titulares, mas Dunga poderá fazer mudanças no meio-campo, trocando Philippe Coutinho por David Luiz ou Fred, por exemplo.