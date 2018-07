Mauro Silva será homenageado pelo La Coruña em jogo contra o Málaga pelo Espanhol

O ex-jogador Mauro Silva, tetracampeão mundial pelo Brasil na Copa dos Estados Unidos, em 1994, será homenageado pelo Deportivo La Coruña, da Espanha, clube que defendeu por 13 anos (entre 1992 e 2005), durante o intervalo da partida deste sábado contra o Málaga, válida pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, que será disputada no estádio Riazor, em La Coruña. Ele deverá receber o carinho e os aplausos dos torcedores.

O ex-volante, que ganhou fama e chegou à seleção jogando pelo Bragantino antes de seguir para o futebol espanhol, está na cidade desde quarta-feira, onde participou do encerramento da oitava edição do campus que leva o seu nome nas instalações da Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, antigo Instituto Nacional de Educación Física Deporte (INEF), e que tem uma série de atividades para celebrar a Semana Santa.

Mauro Silva tem sido o jogador que recebeu a maioria dos votos no 110º aniversário do clube, entre os 110 que compõem a lista de jogadores históricos do Deportivo La Coruña. O ex-volante está à frente, por exemplo, de Bebeto, Valerón, Djalminha, Fran, Donato, Makaay, Manuel Pablo Acuña e Luis Suárez.

As assinaturas dos dez jogadores mais votados pelos torcedores do La Coruña e os anos em que eles atuaram pelo clube serão gravados em joias de prata que serão comercializadas posteriormente pelo site www.obalondasnosaslendas.es.