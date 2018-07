Max chega a Campinas, mas só se apresenta ao Guarani na segunda

"Volto ao futebol de São Paulo para mostrar que ainda tenho condições de ser solução e não problema", afirmou Max, que teve uma passagem sem brilho pelo Palmeiras no passado. Com 32 anos, chega para disputar a posição com Lohan, Ricardinho, Raí e Flávio Caça-Rato, considerado como a principal contratação do clube para a próxima temporada.

Ainda assim, Max é tratado como a solução para o problema no ataque do time, já que terminou o ano como um dos principais artilheiros do América-RN, seu ex-clube e que também disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.

Em campo, o restante do elenco seguiu firme nos treinamentos com o auxiliar Gil Baiano. O comandante deu ênfase nos cruzamentos e jogadas de finalização, e ainda contou com Pegorari, Rafael Gatti, Passarelli e Jairo ao lado do treinador de goleiros Gléguer.