Maxi Biancucchi retorna ao Vitória contra o Náutico O Vitória deve contar com o retorno do artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, o atacante argentino Maxi Biancucchi, para a partida contra o lanterna Náutico, neste domingo, às 18h30, no estádio do Barradão, em Salvador, pela 21.ª rodada.