Maxi López comemora ter jogado os 90 minutos e exalta poder de superação do Vasco

O Vasco sofreu, mas conseguiu classificar para a segunda fase da Copa do Brasil com um empate por 2 a 2 diante do Juazeirense, na noite desta quarta-feira, no Estádio Adauto Moraes. Autor do gol que deu a vaga para a equipe carioca, de pênalti, aos 45 do segundo tempo, o atacante Maxi López comemorou o fato de ter atuado por 90 minutos pela primeira vez na temporada.

"Foram os meus primeiros 90 minutos. Estou feliz por poder ter voltado e ajudado o Vasco. Importante continuar assim, tendo uma sequência e sempre pontuando. Demos mais um passo na busca por nossos objetivos", afirmou o atacante.

Maxi López aproveitou ainda para exaltar o poder de superação do Vasco, que sofreu a virada aos 32 minutos já da etapa final, mas encontrou força para buscar o empate no fim. Ele também reclamou do estado do gramado.

"Eu nunca vi um gramado assim. Estava difícil de se jogar, mas faz parte. Temos que superar as dificuldades. Foi um jogo difícil, contra um adversário duro, porém, conseguimos sair com a classificação. Agora, é seguir dando continuidade ao trabalho", finalizou.

Com a classificação, o Vasco vai motivado para o jogo contra o Resende, no próximo domingo, às 17h, no Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara.