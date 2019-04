Maxi López deve ser novidade na escalação do Vasco contra o Santos

Com pouco tempo para preparar o Vasco visando o duelo desta quarta-feira com o Santos, às 19h15, em São Januário, pela quarta fase da Copa do Brasil, o técnico interino Marcos Valadares deverá promover o retorno de Maxi López ao time no duelo que definirá um clube classificado às oitavas de final.

Maxi López deve ser o escolhido para comandar o ataque, ocupando a vaga foi de Yan Sasse na decisão do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Já o restante da formação deve ser a mesma que perdeu no fim de semana por 2 a 0, no Maracanã, um resultado que provocou a demissão de Alberto Valentim.

Caso isso se confirme, o Vasco vai entrar em campo com a seguinte escalação: Fernando Miguel, Raul Cáceres, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos; Raul e Lucas Mineiro e Lucas Santos; Yago Pikachu, Marrony e Maxi López

"Ficamos muito felizes por estar no clube e ver que a diretoria valoriza os profissionais que vem trabalhando e desenvolvendo um projeto aqui no Vasco. Fico contente e confiante para desempenhar um bom papel. Acredito que a gente possa ter um sucesso já nesse jogo diante do Santos. Tenho certeza que faremos um grande jogo", disse Valadares.

Como perdeu por 2 a 0 na Vila Belmiro, o Santos precisa de um triunfo por três gols de diferença nesta quarta-feira, em São Januário, para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil sem precisar da disputa de pênaltis.