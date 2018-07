Maxi López evolui em 'pré-temporada', mas continua sem data de estreia no Vasco

O elenco do Vasco está em Brasília para o jogo contra o Corinthians, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, mas a principal contratação do clube durante a paralisação do calendário para a Copa do Mundo da Rússia segue no Rio de Janeiro. E com muita vontade poder estrear logo.

+ Com enegeria renovada, Desábato projeta duelo difícil ao Vasco contra o Corinthians

+ Vasco desembarca em Brasília e Martin Silva destaca festa dos torcedores

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Contratado junto ao futebol italiano, o atacante argentino Maxi López foi apresentado no último dia 17 e desde então vem seguindo à risca um planejamento traçado pelo departamento de futebol. Por estar sem atuar desde o término da última temporada europeia, o jogador tem sido acompanhado de perto por profissionais das mais diversas áreas do clube.

De acordo com coordenador científico Maurício Negri, Maxi López está em franca evolução e já treina com bola, porém ainda não se pode precisar a data de sua estreia. O atacante só entrará em campo quando estiver em plenas condições físicas.

"O Maxi López iniciou uma pré-temporada conosco depois de mais de 30 dias de inatividade. Foram realizadas avaliações físicas, médicas, fisioterápicas e nutricionais. Constatamos que ele chegou com um padrão físico compatível com atletas nessa condição. Esse período de preparação completou uma semana e ele tem se empenhado muito, respondido bem aos treinamentos. Preferimos não dar ainda nenhuma previsão de estreia por entendermos que ele só deve entrar em campo quando possuir condições de demonstrar todo seu potencial", afirmou Maurício Negri.

Aposta do Vasco para a sequência da temporada de 2018, Maxi López começou a sua carreira no River Plate. Em 2005, foi vendido ao Barcelona, onde atuou ao lado do brasileiro Ronaldinho Gaúcho e de seu compatriota Lionel Messi. Em 2009 teve sua primeira - e até então única - passagem pelo futebol brasileiro, defendendo o Grêmio. Chega ao clube de São Januário após uma longa passagem pela Itália, onde atuou por Milan, Sampdoria, Torino e Udinese.