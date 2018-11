Máxi López marca pela primeira vez no Maracanã e exalta torcida do Vasco

A vitória no clássico sobre o Fluminense por 1 a 0 foi providencial para que o Vasco respirasse na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Autor do único gol da partida, neste sábado, cobrando pênalti, o argentino Máxi López dedicou o gol à torcida e quer manter a união com os torcedores para manter o objetivo de ficar na elite.

"Importante fazer o trabalho dentro do campo, mas também fora. Quando esse time fica junto com a torcida, pode conseguir muitas coisas", comentou o artilheiro, que chegou ao oitavo gol com a camisa vascaína.

Maxi López chegou ao Vasco em julho e logo se tornou protagonista da campanha de recuperação do time no Brasileirão. Ele marcou oito vezes, sendo cinco nos últimos seis jogos. Neste sábado, porém, marcou pela primeira vez no estádio do Maracanã. "Eu falei nessa semana que acreditava nesse time. Jogamos contra um time que está muito bem e ganhamos não jogando a melhor partida. São três pontos importantes e a primeira vitória fora de casa contra um rival importante", completou.

Com a vitória, a equipe cruzmaltina chegou aos 38 pontos, quatro na frente da Chapecoense, que ainda entra em campo nesta rodada para enfrentar o Bahia, fora de casa. Na próxima rodada, os cariocas terão pela frente o Grêmio, em Porto Alegre.

"Uma vitória importante, num clássico que dá moral com o apoio da torcida. Agora temos um jogo difícil fora de casa e vamos buscar os três pontos", acrescentou o atacante Rildo, que voltou a jogar após seis meses.