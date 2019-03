Maxi López não se recupera de lombalgia e desfalca Vasco contra o Flamengo

Ainda se tratando de uma lombalgia, o atacante Maxi López foi vetado pelo departamento médico do Vasco e não enfrentará o Flamengo na final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O atacante argentino convive com as dores na região lombar desde a temporada passada. Depois de voltar na semana passada da Europa, onde foi resolver problemas pessoais, Maxi López passou os últimos dias fazendo tratamento intensivo na tentativa de estar em boas condições para a final. Ele chegou até a correr no gramado na manhã deste sábado, enquanto os atletas treinavam, mas não está totalmente recuperado do problema.

A expectativa da comissão técnica vascaína é de ter o jogador na semifinal do Campeonato Carioca, dia 7 de abril, ou, então, no confronto com o Avaí, marcado para o dia 10, em Florianópolis, válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

Sem Maxi López, portanto, o técnico Alberto Valentim, que treinou a equipe neste sábado pela última vez antes do duelo, deve repetir pela terceira vez seguida a escalação e, assim, seguir apostando no jovem Tiago Reis. A joia vascaína vive grande fase e marcou três vezes nos últimos três jogos em que atuou.

O Vasco terá a seguinte formação: Fernando Miguel; Cáceres, Werley, Leandro Castán e Danilo Barcelos; Lucas Mineiro, Bruno Silva e Bruno César; Rossi, Marrony e Tiago Reis.