Máxi Lopez quer mais tempo para se preparar e ajudar o Vasco nesta temporada

O Vasco passou pelo primeiro grande teste da temporada de 2019. Com uma marcação consistente e um ataque rápido, o time do técnico Alberto Valentim venceu o Fluminense por 1 a 0, em Brasília, e se classificou para a semifinal da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca - com 100% de aproveitamento. A partida serviu também para a reestreia do atacante argentino Maxi López, que vinha aprimorando a forma física e entrou no segundo tempo em seu primeiro jogo oficial no ano.

O centroavante teve a oportunidade de ouro, no último lance do jogo, de ampliar a vitória e dar números finais em Brasília. Maxi López recebeu um lançamento pela esquerda, mostrou velocidade para ganhar da marcação, puxou para a linha de fundo, cortou para o meio e bateu mascado, em cima do zagueiro. Andrey acompanhava o lance e pedia o passe, que o deixaria cara a cara com o goleiro Rodolfo.

Na saída do gramado, Maxi López comemorou a vitória do Vasco no clássico, mas também ressaltou que ainda está voltando a atuar. "Eu me senti bem. Quando eu entrei o nosso time estava recuado, tomando pressão dos caras. Mas o importante é ter mais minutos em campo e repensar o próximo jogo desde o início para continuar a pontuar, buscar os três pontos, para que a gente possa se manter invicto nesse campeonato".

Alberto Valentim admitiu que o time jogou um pouco diferente dos últimos jogos. "Mas nós marcamos da intermediária, aumentando a linha para dar o bote lá na frente. No segundo tempo nós abaixamos um pouco, mas acho que o nosso sistema de marcação foi bom. Tanto que o Fluminense teve poucas chances de gol, fora os lances de bola parada", afirmou.