Máxi López rouba cena em vitória e Thiago Galhardo reclama da reserva no Vasco

A vitória do Vasco sobre a Chapecoense por 3 a 1, no domingo, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve uma mistura de sensações para a torcida. Passou de angústia após o empate do time catarinense aos 33 minutos do segundo tempo para o alívio com os gols de Máxi López e Thiago Galhardo no final do duelo.

O atacante argentino foi o principal jogador da partida, pois, além de marcar, deu passes para os outros gols vascaínos e teve seu nome gritado pelos torcedores depois do apito final. "Estou contente porque o time precisava de três pontos. Vim aqui porque queria fazer uma coisa importante, sei que é um time grande, com uma grande torcida. Então vou fazer meu máximo para tratar de fazer alguma coisa de bonita aqui", comentou Máxi López na saída de campo.

Apesar de ter disputado a sua quarta partida com a camisa do clube, o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o duelo contra o Atlético Paranaense, nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 15.ª rodada. "Não quero falar dos árbitros. Aqui no Brasil os jogadores são fortes, então muitas vezes têm que brigar. Vou tratar de melhorar para não tomar tantos amarelos", acrescentou.

Apesar do resultado positivo, nem tudo foi notícia positiva no lado cruzmaltino. Isto porque Thiago Galhardo, que ficou no banco de reservas nos últimos dois jogos, reclamou de não jogar. "Eu disse que estava 90%, mas na verdade estava 100%. A gente não quer criar tumulto. Acho injusto eu ficar fora pelo o que venho produzindo. Respeito todos os meus companheiros. Queria agradecer a torcida pelo carinho comigo e com todo o grupo", comentou o camisa 8, registrando a sua insatisfação.