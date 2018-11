Maxi López treina e deve reforçar o Vasco no jogo com o São Paulo

Maxi López está de volta aos gramados e participou, na tarde desta terça-feira, do treino do Vasco pela primeira vez após superar uma lesão. O atacante está recuperado depois de levar sete pontos no pé direito, por causa de um corte sofrido na derrota para o Grêmio, no último dia 11.

Com isso, o jogador deve ficar à disposição do técnico Alberto Valentim para o jogo contra o São Paulo, nesta quinta-feira, às 20 horas, em São Januário, no Rio, em confronto válido pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Titular nas partidas contra Atlético-PR e Corinthians, Kelvin concedeu entrevista exclusiva ao site oficial do clube e demonstrou otimismo ao projetar o desafio diante do São Paulo. Kelvin reconheceu a força do rival, mas garantiu que o time está preparado para o desafio.

"Será mais uma guerra e estamos preparados para ela. A torcida tem comparecido em bom número em São Januário. Ela sabe que esse apoio é muito importante nessa reta final do Brasileirão e fez uma bonita festa contra o Atlético Paranaense. Fizemos uma grande partida, mas infelizmente deixamos escapar a vitória nos momentos finais. Esperamos repetir a atuação do dessa vez sair de campo com os três pontos", afirmou o atacante.

Com 39 pontos, o Vasco está a apenas dois de vantagem para América-MG e Chapecoense, que abrem a zona de rebaixamento. Já o São Paulo ocupa a quinta colocação e vem brigando rodada a rodada com o Grêmio por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro e a consequente vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019.

"O São Paulo possui uma equipe muito forte e que está fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Eles já foram líderes da competição por um bom tempo, mas chegou a hora de nos batermos de frente com todo mundo, independente de ser uma equipe que está brigando lá em cima ou está atrás da gente na tabela. É o momento de buscarmos os três pontos contra tudo e contra todos", reforçou Kelvin.

Além de Maxi López, Alberto Valentim contará com os retornos de Werley e Luiz Gustavo neste duelo diante dos são-paulinos.