Maxi López vê Vasco forte em São Januário na briga contra o rebaixamento

Um dos reforços mais importantes do Vasco nesta temporada, o atacante argentino Maxi López está confiante que o clube irá se livrar do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para isso, o jogador cita a força do time no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, onde no último final de semana derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 e chegou a seis jogos de invencibilidade.

"Eu acho que se o time ficar perto da torcida e a torcida jogar junto do time, vai ser difícil alguma equipe tirar algum ponto nosso aqui dentro de São Januário. É fundamental a nossa torcida apoiar a gente. Da nossa parte, vamos tentar fazer o máximo para agradar os torcedores", disse Maxi López, autor do segundo gol contra o Cruzeiro.

Com 34 pontos, o Vasco atingiu o 13.º lugar e ficou mais distante da zona de rebaixamento. Agora enfrentará o Sport, no Recife, no próximo sábado, pela 30.ª rodada. "Sobre vencer fora de casa, precisamos jogar com personalidade e tranquilidade. Teremos uma semana quase cheia para trabalhar para esse jogo. Vamos procurar manter essa boa sequência para sairmos desse momento", comentou o argentino, que vive um bom momento no clube carioca.

"Estou me sentindo muito bem aqui no Vasco. Tenho procurado dar uma mão lá em cima, ser o ponto de referência do time lá na frente. Essa sequência que venho tendo tem sido muito boa, mas quero fazer mais para colocar o Vasco mais em cima na tabela. Sempre falo que o mais importante é o trabalho do time. Se a equipe estiver bem, eu também conseguirei fazer um bom papel no ataque", completou Maxi López.