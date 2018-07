Maxi Pereira volta ao Uruguai contra Itália; Lugano deve seguir fora A seleção uruguaia treinou a portas fechadas neste domingo, pensando no decisivo confronto contra a Itália pelo grupo D do Mundial, partida em que Maxi Pereira voltará a estar entre os titulares depois de cumprir suspensão. O zagueiro Diego Lugano, no entanto, deve seguir fora da equipe devido a uma lesão.