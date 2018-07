Maxi Rodríguez deixa o Grêmio e reforça o Peñarol na Libertadores O Peñarol decidiu apostar em reforços vindos do Rio Grande do Sul para buscar o hexacampeonato da Copa Libertadores. Após acertar a contratação do volante Nico Freitas, que estava no Internacional, o clube uruguaio anunciou neste domingo a chegada do meia Maxi Rodríguez, do Grêmio.