Maxwell diz ter sido atraído pela 'ambição' do PSG

PARIS - Novo reforço do Paris Saint-Germain, o lateral-esquerdo Maxwell diz que aceitou a oferta porque foi atraído pela ambição do clube francês, que já gastou cerca de 90 milhões de euros em contratações desde que foi comprado no ano passado por investidores do Catar. Apresentado oficialmente nesta quinta-feira, o brasileiro de 30 anos assinou vínculo de três temporadas com o PSG.

Os valores do negócio não foram revelados, mas, segundo a imprensa francesa, o PSG teria investido 7 milhões de euros para tirar Maxwell do Barcelona. O lateral brasileiro era reserva no clube espanhol, onde estava desde meados de 2009 - nesse período, ele disputou um total de 89 partidas e marcou dois gols, conquistando 10 títulos, sendo um da Liga dos Campeões da Europa.

"A ambição do clube foi o que me atraiu para vir para cá", contou Maxwell, durante a entrevista coletiva nesta quinta-feira, em Paris. A contratação do lateral brasileiro faz parte do plano do PSG de ter um time mais ofensivo. E ele já tratou de avisar que está pronto para esse desafio. "A base do futebol brasileiro é o ataque. Então, isso faz parte do meu jogo", garantiu.

A chegada de Maxwell foi comemorada pelo diretor do PSG, o também brasileiro Leonardo, que elogiou o novo reforço do clube. "Ele tem uma grande carreira (passou ainda por Inter de Milão e Ajax). E tem condição de fazer a diferença em sua posição", afirmou o dirigente, lembrando que o técnico da equipe, o italiano Carlo Ancelotti, já conhece e aprova o futebol do lateral.

Maxwell é o terceiro brasileiro a fazer parte do elenco do PSG, juntando-se ao lateral-direito Ceará (ex-Inter) e ao meia-atacante Nenê (ex-Palmeiras). O clube francês também estava tentado contratar o atacante Alexandre Pato, por quem ofereceu cerca de 35 milhões de euros ao Milan, mas o jogador recusou a proposta nesta quinta-feira e preferiu continuar na Itália.