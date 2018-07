Maxwell faz golaço, mas PSG só empata fora de casa

O golaço do lateral foi aos 37 minutos do primeiro tempo. Maxwell recebeu pela esquerda e, de cima da linha da grande área, viu o goleiro Jourdren um passo adiantado. Aproveitou para tentar uma arriscada batida por cobertura. Num chute cheio de efeito, encobriu o goleiro e viu a bola bater na trave antes de entrar no ângulo esquerdo.

Antes mesmo desse gol, o PSG já jogava com um a menos, uma vez que Sakho foi expulso aos 10 minutos. Em desvantagem numérica, o time parisiense recebeu pressão e acabou cedendo o empate. Cabella roubou a bola, ficou no mano a mano com Thiago Silva e bateu da entrada da área, sem chances para Sirigu.

Apesar do empate, o PSG manteve a liderança, com 23 pontos, assim como o segundo colocado Olympique de Marselha, que neste domingo vacilou e empatou em casa com o Nice, por 2 a 2. A equipe marselhesa, porém, tem um jogo a menos e exatamente diante do Lyon, que tem 22 pontos e é o terceiro colocado.