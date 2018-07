Maxwell também sofre lesão e pode desfalcar Barcelona O Barcelona ganhou mais um problema para montar sua defesa no clássico com o Real Madrid, na quarta-feira, pelas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro Maxwell, que seria o titular da lateral esquerda, passou a sofrer com dores no púbis depois de jogar no último sábado, quando a equipe derrotou o Osasuna por 2 a 0 e manteve a liderança folgada no Campeonato Espanhol.