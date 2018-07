Maycon quer evoluir no Corinthians antes de jogar no exterior

O volante Maycon foi um dos jogadores do Corinthians sondados durante a abertura de janela de transferências, mas nem cogitou a possibilidade de deixar o clube neste momento. O jogador, que assumiu a condição de titular nesta temporada, espera evoluir ainda mais no futebol brasileiro antes de se aventurar no exterior.

"Tenho de pensar na minha evolução e na minha carreira. Se eu fosse para um time agora, não iria jogar, ou jogaria pouco tempo. Não é isso que quero para minha carreira. Estou muito feliz no Corinthians. Quero evoluir bastante e, depois, quem sabe, chegar a equipes desse patamar", disse o volante.

O jogador disse que gosta de acompanhar o futebol inglês e o espanhol, mas não pensa em jogar nesses países. Titular absoluto do técnico Fábio Carille, o volante de 20 anos contou que preferiu não se envolver sobre possíveis negociações.

"Pedi para não me informarem nada. Não queria sair e não estava interessado no assunto. Estou muito feliz aqui e com a campanha que estamos fazendo. Quero terminar o ano aqui. Se precisar, fico o ano que vem também, e assim vai. Aqui é minha casa e estou muito tranquilo", contou.

O elenco do Corinthians treinou nesta segunda-feira visando o clássico com o Santos, domingo, na Vila Belmiro. O volante Gabriel e o meia Marquinhos Gabriel ficaram na academia, fazendo trabalho especial. O lateral-esquerdo Guilherme Arana também ficou na parte interna do clube e a expectativa é que ele vá para o campo nesta terça.