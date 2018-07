Mayke chega ao Palmeiras: 'Estou ansioso demais para jogar no Allianz Parque'

O lateral-direito Mayke, ex-Cruzeiro, assinou contrato por empréstimo até o fim de 2018 com o Palmeiras na noite de segunda-feira e disse estar ansioso para fazer a sua estreia no Allianz Parque. O jogador de 24 anos foi contratado em uma negociação que envolveu a transferência em definitivo do atacante Rafael Marques ao Cruzeiro.

“Estou ansioso demais para jogar no Allianz Parque. Eu sempre disse a amigos que a torcida do Palmeiras era impressionante, não parava de cantar. Então, jogar a favor será bem mais fácil”, disse Mayke.

No Palmeiras, Mayke reencontrará os antigos companheiros de Cruzeiro Egídio, Fabiano e Willian, além do fisioterapeuta Jomar Ottoni e do diretor-executivo Alexandre Mattos.

“Estou me sentindo em casa, estou bem servido de amigos antigos. As expectativas são as melhores, estou vindo para um grande clube que vem de um título brasileiro. Estou chegando para fazer o Palmeiras continuar a somar conquistas e para dar alegrias aos torcedores”, afirmou. No Cruzeiro, Mayke foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014.