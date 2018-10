Laterais do Palmeiras e Sassá podem pegar 12 jogos de suspensão nesta quinta

Os laterais Mayke e Diogo Barbosa serão julgados nesta quinta-feira, às 14h, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pela expulsão na partida contra o Cruzeiro, na semifinal da Copa do Brasil, e podem desfalcar o Palmeiras por até 12 jogos. Ou seja, estariam foram do Campeonato Brasileiro, embora a punição, quando é elevada neste nível, acaba sendo reduzida depois. O atacante Sassá também será julgado.

O trio foi denunciado no artigo 254-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que trata sobre agressão física. A suspensão prevista vai de quatro a 12 partidas. Sassá e Mayke foram denunciados por brigarem entre si e Diogo por ter dado um tapa no volante Lucas Romero.

O fato é que o técnico Luiz Felipe Scolari ainda não sabe quem vai escalar nas duas laterais do Palmeiras na partida de domingo, contra o Grêmio, às 16h, no Pacaembu, pela 29.ª rodada do Brasileiro. Sem poder contar na esquerda com Victor Luis, que recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória sobre o São Paulo, no último sábado, e terá de cumprir suspensão automática, Felipão espera pela recuperação de Diogo Barbosa, que não treinou na quarta-feira com a equipe na Academia da Barra Funda.

O jogador sofreu pancada no tornozelo direito e continua em processo de transição da fisioterapia para os trabalhos no gramado.

Na direita, Marcos Rocha será desfalque por até quatro semanas depois de ter detectada lesão na barriga da perna direita. Mayke, por sua vez, será julgado pela expulsão na Copa do Brasil, quando se envolveu em confusão com o cruzeirense Sassá. Se for punido, terá de cumprir a pena já no Brasileiro.

Caso não tenha nenhum dos laterais à disposição, o técnico palmeirense precisará improvisar, já que outra alternativa, o garoto Luan Cândido, foi convocado pela seleção brasileira sub-20 para amistosos contra o Chile.

Assim, podem aparecer no time o volante Jean, acostumado a jogar na lateral-direita, e o zagueiro Nico Freire. Vale lembrar que, contra os gremistas, Felipão já não terá Felipe Melo (suspenso), além de Gustavo Gómez e Borja (convocados pelas seleções de Paraguai e Colômbia, respectivamente).