Mayke e Anselmo Ramon devem ser titulares no Cruzeiro O técnico Marcelo Oliveira indicou na manhã desta quarta-feira, em um treinamento coletivo, que deverá manter a base titular do Cruzeiro no segundo amistoso da intertemporada que realiza nos Estados Unidos. No próximo sábado, a equipe vai enfrentar o Monarcas Morelia, do México, no Toyota Park, em Bridgeview, cidade perto de Chicago, no estado de Illinois.